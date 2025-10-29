https://ria.ru/20251029/lift-2051426678.html
Более 3 тыс лифтов уже заменили в Москве в 2025 г
Более 3 тыс лифтов уже заменили в Москве в 2025 г - РИА Новости, 29.10.2025
Более 3 тыс лифтов уже заменили в Москве в 2025 г
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году более 3,5 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Более 3 тыс лифтов уже заменили в Москве в 2025 г
Бирюков: в Москве заменили более 3,5 тысячи лифтов в рамках программы капремонта
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году более 3,5 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 50 тысяч лифтов. В этом году оборудуем в общей сложности свыше 4,2 тысячи лифтов, из них заменили уже 3,5 тысячи – это примерно 83% от запланированного объема", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.