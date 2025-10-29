https://ria.ru/20251029/kuzbass-2051410155.html
В Кузбассе выявили 67 иностранцев-нелегалов
В Кузбассе выявили 67 иностранцев-нелегалов - РИА Новости, 29.10.2025
В Кузбассе выявили 67 иностранцев-нелегалов
Полицейские в Кузбассе выявили 67 иностранцев-нелегалов, их выдворят за пределы России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области по результатам... РИА Новости, 29.10.2025
КЕМЕРОВО, 29 окт – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе выявили 67 иностранцев-нелегалов, их выдворят за пределы России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области по результатам операции "Нелегал-2025".
"Сотрудники правоохранительных органов проверили рынки и другие торговые организации, строительные площадки и производственные объекты, пассажирский и личный транспорт. Особое внимание уделено местам регистрации иностранных граждан... Всего в результате проведения комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" выявлено 753 нарушения миграционного законодательства, сумма наложенных административных штрафов составила более 3,4 млн рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по материалам, собранным в рамках операции, возбуждено 39 уголовных дел, в том числе: 28 - по ст. 322.3 УК РФ
"Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", 3 – по ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации" и 8 - по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".
"За нарушение миграционного законодательства двум иностранным гражданам аннулирован вид на жительство, в отношении 67 иностранцев-нарушителей принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации", – сообщили в главке.
Отмечается, что операция проводилась во взаимодействии с УФСБ России, Росгвардией
и другими правоохранительными ведомствами региона.