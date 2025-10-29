Рейтинг@Mail.ru
Куртукова исполнит гимн России перед матчем с Перу
Футбол
 
29.10.2025
Куртукова исполнит гимн России перед матчем с Перу
Куртукова исполнит гимн России перед матчем с Перу
Певица Татьяна Куртукова исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборных России и Перу по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Футбол, Вокруг спорта, Сборная России по футболу, Перу
Куртукова исполнит гимн России перед матчем с Перу

Куртукова исполнит гимн России перед началом товарищеского матча со сборной Перу

Татьяна Куртукова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборных России и Перу по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Встреча против сборной Перу состоится 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита". Также перед началом матча с песней "Поезда" выступит группа "Комната культуры".
Сборная Перу занимает 49-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне идут на 30-м месте.
В июне Куртукова исполнила песню "Матушка" перед началом товарищеского матча между сборными России и Нигерии (1:1), который прошел на московском стадионе "Лужники".
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.
