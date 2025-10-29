Курс Молдавии оказался неотделим от реабилитации нацизма, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Провозглашенный курс Молдавии на евроинтеграцию оказался неотделим от переоценки героев и жертв Второй мировой войны, от реабилитации нацизма, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-замглавы МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее в Молдавии открыли выставку "Выдающие румынские личности в Бессарабии (1918-1944)", среди которых есть кавалер орденов нацистской Германии. Организаторы причислили к "героям-освободителям Бессарабии" румынского генерала Георге Аврамеску - кавалера двух нацистских Железных крестов за вторжение на территорию Молдавии летом 1941 года. Выставка была приурочена ко дню румынской армии, который отмечается 25 октября. К этой дате были также открыты и два воинских кладбища солдат Антонеску в Теленештском и Каушанском районах.
"Курс Молдавии на евроинтеграцию оказался неотделим от пересмотра итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Создается устойчивое впечатление, что в ЕС нельзя попасть, сохраняя достоверную память о Великой Победе, потомки победителей должны забыть о подвиге своих дедов и прадедов и чтить память палачей собственного народа", - сказал Шорников.
Он напомнил, что в 1941 году "румынские герои" отличились на территории Молдавии грабежами и насилиями в отношении мирного населения, они совместно со своими немецкими "инструкторами" учинили Холокост. "За годы войны оставшееся в оккупации население Молдавии сократилось на четверть, люди умирали от избиений, антисанитарии, голода и непосильного труда", - отметил эксперт. По его словам, то на оккупированной румынами территории было уничтожено от 300 до 500 тысяч лиц еврейского населения. Это были не только местные жители, румынские евреи еще летом-осенью 1941 года были насильственно переселены в "Транснистрию", где для них была создана целая сеть концентрационных лагерей.
"Румынский солдат эпохи Второй мировой войны запомнился жителям Молдавии как вороватый и жестокий оккупант, наверняка такими были не все их них, но в народной памяти позитивных образов не закрепилось. Но режим (президента Молдавии) Майи Санду делает вид, что этого не было, и всячески обеляет оккупантов, делая их якобы жертвами сталинского кровожадного произвола", - подчеркнул Шорников.
