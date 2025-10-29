Курс Молдавии оказался неотделим от реабилитации нацизма, считает эксперт

Он напомнил, что в 1941 году "румынские герои" отличились на территории Молдавии грабежами и насилиями в отношении мирного населения, они совместно со своими немецкими "инструкторами" учинили Холокост. "За годы войны оставшееся в оккупации население Молдавии сократилось на четверть, люди умирали от избиений, антисанитарии, голода и непосильного труда", - отметил эксперт. По его словам, то на оккупированной румынами территории было уничтожено от 300 до 500 тысяч лиц еврейского населения. Это были не только местные жители, румынские евреи еще летом-осенью 1941 года были насильственно переселены в "Транснистрию", где для них была создана целая сеть концентрационных лагерей.