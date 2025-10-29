В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайных ситуаций введут в Крыму, они составят от 3 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"За нарушение запрета предполагается наложение штрафов: для физических лиц — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей", - отметил Константинов.