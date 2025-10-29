Рейтинг@Mail.ru
В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО - РИА Новости, 29.10.2025
13:35 29.10.2025 (обновлено: 13:36 29.10.2025)
В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО
В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО
Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствий терактов, диверсий и иных... РИА Новости, 29.10.2025
В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайных ситуаций введут в Крыму, они составят от 3 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"На заседании государственного совета РК в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за размещение в СМИ, мессенджерах и соцсетях фото и видео, географических координат и иных материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствия терактов, диверсий и иных чрезвычайных ситуаций", - написал Константинов в своем Telegram- канале.
По его словам, законопроект внесен главой республики Сергеем Аксеновым. Документ должен еще пройти второе чтение для окончательного вступления в силу.
"За нарушение запрета предполагается наложение штрафов: для физических лиц — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей", - отметил Константинов.
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
