В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
17:34 29.10.2025 (обновлено: 17:36 29.10.2025)
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, европа, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко
В мире, Европа, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"

Песков: если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль.. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может приостановить размещение ракетного комплекса "Орешник".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков
Вчера, 12:17
 
В миреЕвропаРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала