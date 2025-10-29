https://ria.ru/20251029/kreml-2051586954.html
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике" - РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
Песков: если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты