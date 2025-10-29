Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/krazha-2051362435.html
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость - РИА Новости, 29.10.2025
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость
Экс-сотрудница алмазодобывающей компании "Алроса", осужденная за хищение 1027 алмазов на сумму более 713 миллионов рублей, за счет преступного дохода купила... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:39:00+03:00
2025-10-29T04:39:00+03:00
происшествия
россия
грузия
архангельская область
алроса
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250623/alrosa-2024757635.html
https://ria.ru/20251029/alrosa-2051360270.html
россия
грузия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, грузия, архангельская область, алроса, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Грузия, Архангельская область, Алроса, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость

Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов купила недвижимость и машину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-сотрудница алмазодобывающей компании "Алроса", осужденная за хищение 1027 алмазов на сумму более 713 миллионов рублей, за счет преступного дохода купила недвижимость, а также автомобиль для дочери, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу "Алросы" и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии, в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"
23 июня, 09:57
"Приобретенный для своей дочери за счет преступного дохода автомобиль, принадлежащее на праве собственности и приобретенное за счет преступного дохода помещение, машино-место, земельный участок площадью 2,55 тысячи квадратных метров, земельный участок площадью 3,161 тысячи квадратных метров, жилой дом … площадью 1,002 тысячи квадратных метров, здание, два нежилых помещения", - указан в материалах перечень имущества осужденной.
Уточняется, что это имущество, а также изъятые у фигурантки драгоценности по решению суда взысканы в счет возмещения гражданского иска "Алросы".
В СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2 тысяч карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Осужденные за кражу у "Алросы" еще не погасили ущерб
03:56
 
ПроисшествияРоссияГрузияАрхангельская областьАлросаГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала