Экс-сотрудница "Алросы" за счет кражи алмазов покупала недвижимость

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-сотрудница алмазодобывающей компании "Алроса", осужденная за хищение 1027 алмазов на сумму более 713 миллионов рублей, за счет преступного дохода купила недвижимость, а также автомобиль для дочери, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу " Алросы " и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии , в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей.

"Приобретенный для своей дочери за счет преступного дохода автомобиль, принадлежащее на праве собственности и приобретенное за счет преступного дохода помещение, машино-место, земельный участок площадью 2,55 тысячи квадратных метров, земельный участок площадью 3,161 тысячи квадратных метров, жилой дом … площадью 1,002 тысячи квадратных метров, здание, два нежилых помещения", - указан в материалах перечень имущества осужденной.

Уточняется, что это имущество, а также изъятые у фигурантки драгоценности по решению суда взысканы в счет возмещения гражданского иска "Алросы".

СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2 тысяч карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.