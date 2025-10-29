https://ria.ru/20251029/koreja-2051403904.html
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2025
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи
Полиция, применив силу, остановила выступающих против американского президента демонстрантов, которые пытались прорваться к месту саммита США и Южной Кореи,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:46:00+03:00
2025-10-29T10:46:00+03:00
2025-10-29T10:51:00+03:00
в мире
сша
южная корея
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051404448_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4074b1b605eab050ba5eb0d983f3af0.jpg
https://ria.ru/20251026/kuala-lumpur-2050673740.html
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051404448_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f44c3b7b99da3f004085d72c1a342a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Дональд Трамп
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи
Полиция не пустила протестующих против Трампа к месту саммита США и Южной Кореи
СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости.
Полиция, применив силу, остановила выступающих против американского президента демонстрантов, которые пытались прорваться к месту саммита США и Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап
.
По данным агентства, днем 29 октября в районе Национального музея Кенджу, где проходил южнокорейско-американский саммит, участники демонстрации против президента США Дональда Трампа
прорвали полицейское заграждение и попытались приблизиться к месту проведения встречи лидеров.
«
"По данным полиции, около 70 человек, участвовавших в митинге у пруда Тонгун и Вольчжи, прорвали линию оцепления и продвинулись примерно на 100 метров к территории музея, где проходили переговоры президентов", - пишет Ренхап.
Расстояние между прудом Тонгун и Волчжи и музеем Кенджу составляет около 400–500 метров по прямой, поясняет агентство.
"Полиция приступила к разгону демонстрантов силой", - сообщило агентство.
По данным правоохранителей, митингующие, вырвавшись из-под контроля полиции, пробежали 200–300 метров по четырехполосной дороге в направлении места саммита, прежде чем были остановлены.