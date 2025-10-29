Рейтинг@Mail.ru
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 29.10.2025 (обновлено: 10:51 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/koreja-2051403904.html
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2025
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи
Полиция, применив силу, остановила выступающих против американского президента демонстрантов, которые пытались прорваться к месту саммита США и Южной Кореи,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:46:00+03:00
2025-10-29T10:51:00+03:00
в мире
сша
южная корея
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051404448_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4074b1b605eab050ba5eb0d983f3af0.jpg
https://ria.ru/20251026/kuala-lumpur-2050673740.html
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051404448_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f44c3b7b99da3f004085d72c1a342a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Дональд Трамп
Полиция не дала митингующим прорваться к месту саммита США и Южной Кореи

Полиция не пустила протестующих против Трампа к месту саммита США и Южной Кореи

© Getty Images / Ezra AcayanСотрудники полиции задерживают демонстранта возле Национального музея Кёнджу, где проходит саммит США и Южной Кореи
Сотрудники полиции задерживают демонстранта возле Национального музея Кёнджу, где проходит саммит США и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Ezra Acayan
Сотрудники полиции задерживают демонстранта возле Национального музея Кёнджу, где проходит саммит США и Южной Кореи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Полиция, применив силу, остановила выступающих против американского президента демонстрантов, которые пытались прорваться к месту саммита США и Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап.
По данным агентства, днем 29 октября в районе Национального музея Кенджу, где проходил южнокорейско-американский саммит, участники демонстрации против президента США Дональда Трампа прорвали полицейское заграждение и попытались приблизиться к месту проведения встречи лидеров.
«
"По данным полиции, около 70 человек, участвовавших в митинге у пруда Тонгун и Вольчжи, прорвали линию оцепления и продвинулись примерно на 100 метров к территории музея, где проходили переговоры президентов", - пишет Ренхап.
Расстояние между прудом Тонгун и Волчжи и музеем Кенджу составляет около 400–500 метров по прямой, поясняет агентство.
"Полиция приступила к разгону демонстрантов силой", - сообщило агентство.
По данным правоохранителей, митингующие, вырвавшись из-под контроля полиции, пробежали 200–300 метров по четырехполосной дороге в направлении места саммита, прежде чем были остановлены.
Логотип АСЕАН - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Малайзии проходит протест против визита Трампа
26 октября, 10:55
 
В миреСШАЮжная КореяДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала