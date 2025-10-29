Взрыв на предприятии в челябинском Копейске

В Копейске проходит прощание с тремя погибшими при взрыве на заводе

ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Прощание с тремя работниками предприятия, погибшими при взрыве поздно вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области, проходит в среду, сообщила пресс-служба собрания депутатов городского округа.

"Копейск скорбит: сегодня город прощается с тремя работниками завода, ставшими жертвами трагического инцидента на предприятии - Кипенским Максимом Викторовичем, Толкачевой Ольгой Сергеевной, Никулимовой Верой Сергеевной", - говорится в сообщении собрания, размещенном на странице в соцсети "ВКонтакте".

Администрация города, Собрание депутатов и жители выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших, отмечается в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, похороны организованы администрацией города и предприятием, на котором произошла трагедия, дата захоронения утверждается с родственниками погибших.

По данным пресс-службы правительства региона, аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека, из них найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается.