В Копейске проходит прощание с тремя погибшими при взрыве на заводе
Прощание с тремя работниками предприятия, погибшими при взрыве поздно вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области, проходит в среду, сообщила... РИА Новости, 29.10.2025
В Копейске проходит прощание с тремя погибшими при взрыве 22 октября
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Прощание с тремя работниками предприятия, погибшими при взрыве поздно вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области, проходит в среду, сообщила пресс-служба собрания депутатов городского округа.
"Копейск скорбит: сегодня город прощается с тремя работниками завода, ставшими жертвами трагического инцидента на предприятии - Кипенским Максимом Викторовичем, Толкачевой Ольгой Сергеевной, Никулимовой Верой Сергеевной", - говорится в сообщении собрания, размещенном на странице в соцсети "ВКонтакте".
Администрация города, Собрание депутатов и жители выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших, отмечается в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, похороны организованы администрацией города и предприятием, на котором произошла трагедия, дата захоронения утверждается с родственниками погибших.
По данным пресс-службы правительства региона, аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске
завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека, из них найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается.
Ранее глава региона Алексей Текслер
сообщал, что взрыв на предприятии произошел поздно вечером 22 октября, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России
возбудил уголовное дело.