Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека
Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека
Аварийно-спасательные работы завершены на месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, найдены тела 16 человек, останки еще семерых предстоит... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:30:00+03:00
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Взрыв на предприятии в Копейске
Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека
После взрыва в Копейске предстоит опознать останки еще семерых человек