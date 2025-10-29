https://ria.ru/20251029/kontrakt-2051551958.html
"Лада" заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина
"Лада" заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Лада" заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина
Тольяттинская "Лада" заключила односторонний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T16:27:00+03:00
2025-10-29T16:27:00+03:00
2025-10-29T16:45:00+03:00
хоккей
спорт
антон бурдасов
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769176761_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b88d35fa1c489cae52bd17f103b40611.jpg
/20251028/spartak-2051335791.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769176761_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_1216d3fc6a54574aa1348c0acabf54d7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, антон бурдасов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Антон Бурдасов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина
Тольяттинская "Лада" заключила контракт с нападающим Бурдасовым