Хоккей
 
16:27 29.10.2025 (обновлено: 16:45 29.10.2025)
"Лада" заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина
Тольяттинская "Лада" заключила односторонний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, антон бурдасов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Антон Бурдасов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Антон Бурдасов. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" заключила односторонний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб также заключил контракт с нападающим Никитой Сетдиковым. Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2025/26.
Бурдасову 34 года, в прошедшем сезоне он выступал за астанинский "Барыс", сыграв 53 игры и забросив 12 шайб. Всего в активе игрока 801 матч в КХЛ и 426 очков (220 голов + 206 передач). Бурдасов является обладателем Кубка Гагарина (2015) со СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.
Сетдикову 30 лет, в сезоне-2024/25 он провел 51 матч за "Барыс", отметившись 9 голами и 9 передачами. В КХЛ спортсмен сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 баллов (42+63).
ХоккейСпортАнтон БурдасовКХЛ 2025-2026
 
