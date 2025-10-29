Воробьев открыл конференцию по коррекционному образованию в Подмосковье

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас в подмосковных школах учится около 25 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети" для них создаются необходимые специальные методики, требуется особое внимание и забота. Эти ключевые вопросы образования обсудили на конференции директора, педагоги учебных заведений и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи со всех уголков Подмосковья.

"Очень приятно видеть здесь наших специалистов, которые занимаются особым делом – дают образование ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. У нас в Подмосковье в этой сфере работает 2,5 тысячи специалистов. Хочу сказать слова благодарности и психологам, и дефектологам, и воспитателям, и преподавателям, и руководителям учреждений за ваш труд. Когда я посещаю коррекционные школы, захожу в классы, то вижу с какой самоотдачей, насколько душевно вы проводите занятия, сколько у вас терпения и доброты. Вы большие молодцы", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Он добавил, что они решили провести конференцию, чтобы обменяться успешными практиками, поделиться проблемами, обеспечить поиск того, что позволит 25 тысячам детей получать все необходимые навыки. Воробьев надеется, что предложения и инициативы на конференции позволят подрастающему поколению самосовершенствоваться, утверждаться в жизни, строить планы, реализовывать свои мечты.

Из 25 тысяч детей в Подмосковье 10 тысяч обучаются инклюзивно в обычных классах общеобразовательных школ. Остальные – в коррекционных учреждениях и интернатах, а также на дому с использованием дистанционных технологий.

За последние четыре года в Подмосковье капитально отремонтировано семь зданий специализированных образовательных организаций – в Балашихе, Домодедове, Жуковском, Павловском Посаде, Электрогорске, Шаховской, Одинцове. В 2025-м обновлена Белоомутская школа-интернат в Луховицах. В ближайшие три года запланировано модернизировать еще четыре коррекционных учебных заведения – в Дмитрове, Наро-Фоминске, Щелкове и Богородском округах.

Помимо специализированных учреждений ведется работа по созданию доступной среды в обычных образовательных заведениях. Почти 440 зданий, включая детские сады, оснастили пандусами и специальным оборудованием.

В рамках нацпроекта 47 коррекционных школ Подмосковья были оснащены современным оборудованием для проведения дополнительных занятий, приобретения практических навыков. В трех из них – "Созвездие" (Красногорск), "Абсолют" (Серпухов) и "Надежда" (Одинцово) – реализуются программы профессионального обучения. Учащиеся могут освоить такие специальности, как повар, столяр, швея, парикмахер, водитель, озеленитель.

В Подмосковье создан электронный Банк лучших практик коррекционного и инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. Он сформирован по итогам регионального конкурса "Лучшая практика профессионального инклюзивного образования". Например, в 2024 году в сборник вошли 13 практик по восьми номинациям. Ожидается, что в 2025-м банк пополнится новыми эффективными решениями, которые обеспечат повышение качества инклюзивного профессионального образования в регионе.

В прошлом году на региональном портале госуслуг запустили цифровой сервис, позволяющий записаться и пройти медико-психологическую комиссию дистанционно. Заключение автоматически приходит в личный кабинет.

Также через РПГУ можно подать заявление на получение ежегодной именной стипендии губернатора Московской области, предназначенной для детей с ОВЗ и инвалидностью. Она выплачивается победителям и призерам интеллектуальных, спортивных, творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей. Сейчас ее получают 300 студентов, а со следующего года будет уже 500. При этом размер самой стипендии увеличится вдвое – до 100 тысяч рублей.

Московская область активно участвует в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В прошлом году 16 школьников стали призерами финала всероссийского чемпионата. В 2025-м туда вышли 22 представителя Подмосковья. Финал пройдет с 30 октября по 2 ноября.

В рамках конференции Воробьев вручил областные награды специалистам, которые трудятся в системе инклюзивного образования. Среди них олигофренопедагог в сергиевопосадской школе №7 Валентина Галкина, Татьяна Уварова из Апрелевской школы №1 с дошкольным отделением, а также учителя-дефектологи Татьяна Круглова из Чкаловской школы-интернат из Щелкова и Александра Федорчукова из коломенской школы №19 для детей с ОВЗ, учитель-логопед областного центра диагностики, образования и коррекции в Ленинском округе Дарья Бурля, учитель-логопед центра "Созвездие" Нина Катанова.