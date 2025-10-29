Рейтинг@Mail.ru
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/kndr-2051351042.html
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет - РИА Новости, 29.10.2025
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет
КНДР провела испытание стратегических крылатых ракет в Жёлтом море, за запуском наблюдал зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, передает... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:52:00+03:00
2025-10-29T01:52:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
желтое море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/53/1521405395_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_4ef839324658b855c5a5524f0638fb21.jpg
https://ria.ru/20251023/kndr-2049959570.html
кндр (северная корея)
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/53/1521405395_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_eb84b1bc2c2d20565c7b70875f12a444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), желтое море
В мире, КНДР (Северная Корея), Желтое море
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет

За испытанием стратегических крылатых ракет в Желтом море наблюдал Пак Чон Чхон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. КНДР провела испытание стратегических крылатых ракет в Жёлтом море, за запуском наблюдал зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщало о испытании одной ракеты.
"Главное управление ракетостроения КНДР 28 октября провело испытательный запуск стратегических крылатых ракет "море-поверхность" в Жёлтом море", - говорится в публикации.
По данным агентства, за испытанием наблюдал зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
23 октября, 00:34
 
В миреКНДР (Северная Корея)Желтое море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала