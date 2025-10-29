https://ria.ru/20251029/kndr-2051351042.html
Зампред Центрального военного комитета партии КНДР наблюдал за пуском ракет
КНДР провела испытание стратегических крылатых ракет в Жёлтом море, за запуском наблюдал зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, передает... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:52:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
желтое море
За испытанием стратегических крылатых ракет в Желтом море наблюдал Пак Чон Чхон