КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море - РИА Новости, 29.10.2025
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
КНДР провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса "море-поверхность" в Жёлтом море, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T00:28:00+03:00
2025-10-29T00:28:00+03:00
2025-10-29T00:33:00+03:00
кндр (северная корея)
желтое море
В мире, КНДР (Северная Корея), Желтое море
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
КНДР провела испытание крылатой ракеты класса "море-поверхность" в Желтом море