КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море - РИА Новости, 29.10.2025
00:28 29.10.2025 (обновлено: 00:33 29.10.2025)
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
в мире
кндр (северная корея)
желтое море
в мире, кндр (северная корея), желтое море
В мире, КНДР (Северная Корея), Желтое море
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. КНДР провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса "море-поверхность" в Жёлтом море, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на ЦТАК.
"Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса "море-поверхность" в Желтом море", - говорится в публикации.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
23 октября, 00:34
 
