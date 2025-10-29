Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд
Хоккей
 
21:30 29.10.2025 (обновлено: 21:53 29.10.2025)
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд
Казанский "Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
казань
спорт, казань, лада, континентальная хоккейная лига (кхл), металлург (магнитогорск), дмитрий яшкин, илья карпухин, тимур билялов, ак барс
Хоккей, Спорт, Казань, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Металлург (Магнитогорск), Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин, Тимур Билялов, Ак Барс
"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд

"Ак Барс" обыграл "Металлург" и одержал 11-ю подряд победу, побив рекорд клуба

Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
4 : 0
Металлург Мг
30:30 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
31:23 • Radel Zamaltdinov
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
44:25 • Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
58:34 • Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Голкипер казанской команды Тимур Билялов отразил 31 бросок, провел второй в сезоне и 38-й в карьере сухой матч. Отметившийся голевой передачей нападающий Михаил Фисенко провел 700-й матч в КХЛ. Его партнер по команде Александр Хмелевский отдал две голевые передачи и довел количество очков в лиге до 200. Также встреча стала 300-й в лиге для защитника гостей Робина Пресса.
Казанцы установили рекордную для клуба победную серию, выиграв 11-й матч подряд. Команда, набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Металлург" лидирует с 32 баллами.
В следующем матче "Ак Барс" 1 ноября примет тольяттинскую "Ладу", а магнитогорский клуб двумя днями позже сыграет дома с "Шанхайскими драконами".
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в домашнем матче КХЛ
29 октября, 19:19
 
Хоккей
 
