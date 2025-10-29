"Ак Барс" одержал 11-ю победу подряд в КХЛ и установил клубный рекорд

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).
29 октября 2025 • начало в 19:00
30:30 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
31:23 • Radel Zamaltdinov
44:25 • Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
58:34 • Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Голкипер казанской команды Тимур Билялов отразил 31 бросок, провел второй в сезоне и 38-й в карьере сухой матч. Отметившийся голевой передачей нападающий Михаил Фисенко провел 700-й матч в КХЛ. Его партнер по команде Александр Хмелевский отдал две голевые передачи и довел количество очков в лиге до 200. Также встреча стала 300-й в лиге для защитника гостей Робина Пресса.
Казанцы установили рекордную для клуба победную серию, выиграв 11-й матч подряд. Команда, набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Металлург" лидирует с 32 баллами.
