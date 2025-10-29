Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не забил
Хоккей
 
06:28 29.10.2025 (обновлено: 06:48 29.10.2025)
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не забил
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не забил
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Новости
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Даллас
1 : 0
Вашингтон
20:43 • Тайлер Сегуин
(Миро Хеисканен, Микко Рантанен)
Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Автором единственного и победного гола в составе "Старз" стал Тайлер Сегин (21-я минута).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 20 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. 40-летний россиянин остался без результативных действий во втором матче подряд. Всего в десяти играх сезона-2025/26 Овечкин набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).
Защитник "Далласа" Илья Любушкин нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в чемпионате НХЛ подряд. "Даллас" выиграл третью встречу кряду.
Хоккей
 
Матч-центр
 
