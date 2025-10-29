https://ria.ru/20251029/khokkey-2051369825.html
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не забил
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Автором единственного и победного гола в составе "Старз" стал Тайлер Сегин (21-я минута).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на ледовой площадке 20 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. 40-летний россиянин остался без результативных действий во втором матче подряд. Всего в десяти играх сезона-2025/26 Овечкин набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).
Защитник "Далласа" Илья Любушкин нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в чемпионате НХЛ подряд. "Даллас" выиграл третью встречу кряду.