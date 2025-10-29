Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче против "Виннипега"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
29 октября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
26:03 • Кирилл Капризов
33:12 • Брок Фабер
(Марко Росси, Винни Хиностроза)
43:48 • Маркус Йоханссон
(Брок Фабер, Марко Росси)
12:16 • Габриэль Виларди
12:38 • Владислав Наместников
51:35 • Нино Нидеррейтер
60:46 • Кайл Коннор
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). В составе "Виннипега" шайбы в основное время матча забросили Габриэль Виларди (13-я минута), российский нападающий Владислав Наместников (13) и Нино Нидеррайтер (52). Автором победного гола в овертайме стал Кайл Коннор (61). У "Миннесоты" отличились российский форвард Кирилл Капризов (27), Брок Фэйбер (34) и Маркус Юханссон (44).
Нападающие "Уайлд" Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали.
В параллельном матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Детройт Ред Уингз" обыграли "Сент-Луис Блюз" (5:2).
