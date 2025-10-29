Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче против "Виннипега"

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). В составе "Виннипега" шайбы в основное время матча забросили Габриэль Виларди (13-я минута), российский нападающий Владислав Наместников (13) и Нино Нидеррайтер (52). Автором победного гола в овертайме стал Кайл Коннор (61). У "Миннесоты" отличились российский форвард Кирилл Капризов (27), Брок Фэйбер (34) и Маркус Юханссон (44).