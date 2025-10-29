Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 0:1, 4:1). У "Вегаса" по дублю оформили российский форвард Павел Дорофеев (7-я и 19-я минута) и Джек Айкел (56, 58), также по голу на свой счет записали Бретт Хауден (47) и Томаш Гертл (60). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (4), который отметился первым результативным действием в сезоне, а также Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43).
Павел Дорофеев довел общее число заброшенных шайб в чемпионате до девяти. Российский форвард "Вегаса" единолично возглавил список лучших снайперов сезона-2025/26 НХЛ.
Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашев отметился двумя передачами. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и заблокировал три броска.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Баффало Сейбрз" в овертайме (4:3 ОТ). Российский форвард "Коламбуса" Егор Чинахов набрал 2 очка (1 гол и 1 передача), нападающий "Блю Джекетс" Кирилл Марченко отметился передачей.
