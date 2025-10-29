Рейтинг@Mail.ru
Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ
Хоккей
 
29.10.2025
Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ
Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.10.2025
/20251029/khokkey-2051360842.html
Новости
Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ

Форвард "Вегаса" Дорофеев возглавил список снайперов чемпионата НХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 01:30
Завершен
Каролина
3 : 6
Вегас
03:46 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
32:07 • Джордан Мартинук
42:31 • Логан Станковен
(Ялен Четфилд, Jackson Blake)
06:27 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
18:03 • Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
46:10 • Бретт Хауден
(Кол Райнхарт, Киган Колесар)
55:01 • Джек Айкел
(Иван Барбашев)
57:36 • Джек Айкел
(Иван Барбашев, Митчелл Марнер)
59:38 • Томаш Гертл
(Вильям Карллсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 0:1, 4:1). У "Вегаса" по дублю оформили российский форвард Павел Дорофеев (7-я и 19-я минута) и Джек Айкел (56, 58), также по голу на свой счет записали Бретт Хауден (47) и Томаш Гертл (60). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (4), который отметился первым результативным действием в сезоне, а также Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43).
Павел Дорофеев довел общее число заброшенных шайб в чемпионате до девяти. Российский форвард "Вегаса" единолично возглавил список лучших снайперов сезона-2025/26 НХЛ.
Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашев отметился двумя передачами. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и заблокировал три броска.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Баффало Сейбрз" в овертайме (4:3 ОТ). Российский форвард "Коламбуса" Егор Чинахов набрал 2 очка (1 гол и 1 передача), нападающий "Блю Джекетс" Кирилл Марченко отметился передачей.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вегас Голден Найтс Каролина Харрикейнз Павел Дорофеев (хоккей) Иван Барбашев Александр Никишин Андрей Свечников
 
