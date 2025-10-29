Российский игрок "Вегаса" вышел в лидеры по голам в сезоне НХЛ

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 0:1, 4:1). У "Вегаса" по дублю оформили российский форвард Павел Дорофеев (7-я и 19-я минута) и Джек Айкел (56, 58), также по голу на свой счет записали Бретт Хауден (47) и Томаш Гертл (60). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (4), который отметился первым результативным действием в сезоне, а также Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43).