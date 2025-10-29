https://ria.ru/20251029/kherson-2051433766.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:05:00+03:00
2025-10-29T12:05:00+03:00
2025-10-29T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282954_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_06d52eb9383b3cbd70281af041ba5ad9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282954_72:106:1068:853_1920x0_80_0_0_f88d5f7fd5658bc8c453c3bd00a81f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы