МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Овсянку рекомендуется есть людям с высоким кровяным давлением, ее антиоксидантные свойства способствуют нормализации артериального давления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Овсяная каша считается одной из самых полезных круп благодаря высокому содержанию клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника. Всего в 100 граммах овсяной крупы содержится более 250% суточной нормы марганца, важного элемента для поддержания здоровья соединительных тканей, хрящей и костей",— пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что овсяная каша также богата витаминами группы B, которые положительно влияют на нервную систему и улучшают обмен веществ. Они помогают клеткам получать больше питательных веществ и замедляют старение. Для поддержания упругости кожи рекомендуется употреблять около 150 граммов овсянки в день.

"Овсянка рекомендуется людям с высоким кровяным давлением благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые способствуют нормализации артериального давления", — добавили в Роспотребнадзоре

На полках магазинов можно встретить три основных вида овсянки: крупу, геркулес и хлопья быстрого приготовления, уточнили в пресс-службе. Лучше выбирать кашу, требующую варки от 15 до 20 минут, так как она сохраняет больше полезных веществ и помогает дольше оставаться сытым. В том случае, если человек предпочитает хлопья быстрого приготовления, необходимо убедиться, что в их составе нет сахара и консервантов.

"Выбирайте овсяные хлопья, изготовленные из голозерного овса, который богат минералами и овсяным маслом, полезным для организма. Избегайте продуктов с добавками, так как химические ароматизаторы и красители могут вызвать аллергические реакции и снизить пользу. Также старайтесь не покупать овсянку с добавлением соли или подсластителей", — подчеркнули в ведомстве.