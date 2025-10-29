Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку - РИА Новости, 29.10.2025
02:33 29.10.2025 (обновлено: 11:39 29.10.2025)
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку - РИА Новости, 29.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку
Овсянку рекомендуется есть людям с высоким кровяным давлением, ее антиоксидантные свойства способствуют нормализации артериального давления, сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
питание
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), питание
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Питание
В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку

Роспотребнадзор: овсяная каша способствует нормализации артериального давления

© Fotolia / Mara ZemgalieteОвсяная каша
Овсяная каша - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Mara Zemgaliete
Овсяная каша. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Овсянку рекомендуется есть людям с высоким кровяным давлением, ее антиоксидантные свойства способствуют нормализации артериального давления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Овсяная каша считается одной из самых полезных круп благодаря высокому содержанию клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника. Всего в 100 граммах овсяной крупы содержится более 250% суточной нормы марганца, важного элемента для поддержания здоровья соединительных тканей, хрящей и костей",— пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что овсяная каша также богата витаминами группы B, которые положительно влияют на нервную систему и улучшают обмен веществ. Они помогают клеткам получать больше питательных веществ и замедляют старение. Для поддержания упругости кожи рекомендуется употреблять около 150 граммов овсянки в день.
"Овсянка рекомендуется людям с высоким кровяным давлением благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые способствуют нормализации артериального давления", — добавили в Роспотребнадзоре.
На полках магазинов можно встретить три основных вида овсянки: крупу, геркулес и хлопья быстрого приготовления, уточнили в пресс-службе. Лучше выбирать кашу, требующую варки от 15 до 20 минут, так как она сохраняет больше полезных веществ и помогает дольше оставаться сытым. В том случае, если человек предпочитает хлопья быстрого приготовления, необходимо убедиться, что в их составе нет сахара и консервантов.
"Выбирайте овсяные хлопья, изготовленные из голозерного овса, который богат минералами и овсяным маслом, полезным для организма. Избегайте продуктов с добавками, так как химические ароматизаторы и красители могут вызвать аллергические реакции и снизить пользу. Также старайтесь не покупать овсянку с добавлением соли или подсластителей", — подчеркнули в ведомстве.
Там также посоветовали не закупать большое количество овсяных хлопьев сразу. Срок годности упаковки в картоне составляет около шести месяцев, а после открытия — от двух до четырех месяцев. Если на хлопьях появились темные пятна, они имеют прогорклый или плесневелый запах, то лучше не употреблять их в пищу.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Питание
 
 
