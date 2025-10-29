Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ во Франции глубоко обеспокоено судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина после решения суда Парижа экстрадировать его в США, которое вызывает сомнения в непредвзятости французского суда, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии.

"Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Касаткина, которого французский суд решил экстрадировать в США по запросу американских властей. Суд проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны", - сообщили в дипмиссии.

Там отметили, что посольство продолжит оказывать Касаткину необходимую поддержку до тех пор, пока он будет находиться на французской территории.

« "Как в данном, так и в других случаях, когда речь идёт о России и её гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности", - подчеркнули в посольстве.

Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.