Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
21:20 29.10.2025
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
Посольство РФ во Франции глубоко обеспокоено судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина после решения суда Парижа экстрадировать его в США
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина

Посольство РФ: решение Франции по Касаткину вызывает сомнения в непредвзятости

Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Единая лига ВТБ
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ во Франции глубоко обеспокоено судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина после решения суда Парижа экстрадировать его в США, которое вызывает сомнения в непредвзятости французского суда, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии.
"Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Касаткина, которого французский суд решил экстрадировать в США по запросу американских властей. Суд проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны", - сообщили в дипмиссии.
Там отметили, что посольство продолжит оказывать Касаткину необходимую поддержку до тех пор, пока он будет находиться на французской территории.
"Как в данном, так и в других случаях, когда речь идёт о России и её гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности", - подчеркнули в посольстве.
Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Высылают в США как преступника: произвол над русским атлетом во Франции
29 октября, 21:20
29 октября, 21:20
 
Баскетбол США Франция Россия Даниил Касаткин
 
