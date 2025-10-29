https://ria.ru/20251029/kasatkin-2051651559.html
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
Посольство РФ во Франции глубоко обеспокоено судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина после решения суда Парижа экстрадировать его в США
29.10.2025
2025-10-29T21:20:00+03:00
2025-10-29T21:26:00+03:00
Посольство России во Франции прокомментировало решение о высылке Касаткина
Посольство РФ: решение Франции по Касаткину вызывает сомнения в непредвзятости
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ во Франции глубоко обеспокоено судьбой российского баскетболиста Даниила Касаткина после решения суда Парижа экстрадировать его в США, которое вызывает сомнения в непредвзятости французского суда, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии.
"Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Касаткина, которого французский суд решил экстрадировать в США
по запросу американских властей. Суд проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны", - сообщили в дипмиссии.
Там отметили, что посольство продолжит оказывать Касаткину необходимую поддержку до тех пор, пока он будет находиться на французской территории.
«
"Как в данном, так и в других случаях, когда речь идёт о России
и её гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности", - подчеркнули в посольстве.
Суд Парижа
в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.