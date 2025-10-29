Рейтинг@Mail.ru
Высылают в США как преступника: произвол над русским атлетом во Франции
Баскетбол
 
21:20 29.10.2025 (обновлено: 07:35 30.10.2025)
Высылают в США как преступника: произвол над русским атлетом во Франции
Высылают в США как преступника: произвол над русским атлетом во Франции
Суд Парижа огласил решение экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого в компьютерном мошенничестве, в США.
Высылают в США как преступника: произвол над русским атлетом во Франции

Суд Парижа утвердил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости, Андрей Васильчин. Суд Парижа огласил решение экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого в компьютерном мошенничестве, в США. РИА Новости Спорт рассказывает, есть ли у спортсмена шансы избежать высылки, ведь за океаном ему грозит длительный тюремный срок.

Невеста дождалась встречи и уехала

Касаткин был задержан 21 июня – когда прилетел вместе с невестой в Париж, чтобы сделать ей там предложение. Взяли его под стражу прямо в аэропорту имени Шарля де Голля. Было заявлено, что баскетболист подозревается в участии в хакерской группе, которая в период с 2020 по 2022 год осуществила атаки на 900 организаций, включая американские федеральные учреждения. Сам Даниил заявлял, что для таких дел он не обладает соответствующими навыками.
Баскетболист, до 2020 года выступавший в студенческом чемпионате США, последние пять лет находился в России. Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил, что причина таких серьезных обвинений, вероятно, кроется в купленном его клиентом подержанном ноутбуке, который ранее мог использоваться реальными хакерами. "Касаткин сам стал жертвой хакеров, он намерен защищаться и готов к переговорам с властями США, поскольку киберпреступность должна быть остановлена и осуждена", - подчеркивал юрист.
Сторона баскетболиста несколько раз ходатайствовала об освобождении спортсмена под судебный надзор. Посольство России было готово предоставить Касаткину и его невесте квартиру, а адвокаты подготовили справки о состоянии его банковского счета, чтобы доказать, что у него есть средства на проживание во Франции. Однако суд трижды – в июле, августе и октябре - подобные иски отклонил. В конце августа судья заявила, что в США Касаткину грозит до 25 лет тюрьмы, а прокурор отметил, что "факты, вменяемые спортсмену в вину, крайне серьезные".
Невесте Даниила, которой после отказов было предоставлено право на свидания с арестованным, пришлось покинуть Францию в связи с окончанием действия визы.
"Она имела возможность пребывания на территории Франции в течение 90 дней и отбыла здесь весь этот срок, имея возможность посещения Даниила только в последние две недели. А если ты весь срок пробыл, придется подождать, прежде чем снова заезжать, в этом и есть проблема. Мы будем пытаться уговорить французские власти пойти на исключение в ее отношении, но пойдут они или нет, пока сложно сказать", - заявил глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.
Невеста баскетболиста Касаткина с адвокатом в здании суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы
29 октября, 16:19

Предвзятое французское правосудие

В среду суд объявил, что удовлетворяет запрос американской стороны о выдаче Касаткина. "Если решение будет положительным, его должен будет одобрить премьер-министр Франции, а оно должно быть валидировано министром юстиции, - ранее рассказывал Бело. "У защиты есть 10 дней на обжалование приговора в кассационном суде. Решение об этом должен принять сам Даниил", - заявил другой адвокат спортсмена Адриан Бийемаз.
"Это ожидаемо. Не знаю, что должно было случиться, чтобы не было такого решения", - отметил глава консульского отдела российской дипмиссии в Париже Алексей Попов. До этого дипломат отмечал, что дело рассматривается французским правосудием предвзято. "Оно довольствуется просто какими-то декларациями о том, что какой-то американский судья считает, что он виновен. Хотя никакого суда или каких-то разбирательств не было. А французы даже не заморачиваются о каких-то фактах", - заявил Попов. Он добавил, что не было выслушано никаких доводов, что спортсмен отрицает любую, даже косвенную вовлеченность в преступления, или то, что он обещал выполнять все требования судебного надзора в случае освобождения: "Это не принимается во внимание совсем, очевидно предвзятое отношение... Все понятно с французским правосудием".
Остается добавить, что окончательного решения по поводу высылки в США Касаткину придется ждать без возможности видеться с невестой. В выдаче новой визы французские власти ей отказывают. "Говорят, это "технически невозможно", - сообщил глава консульского отдела российского посольства в Париже. – Ранее ей ее выдали и затем сразу аннулировали, так как она отбыла 90 из 180 дней. Не выдают ни дипломатическую, ни национальную, никакую".
 
Баскетбол
 
