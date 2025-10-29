Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
17:08 29.10.2025 (обновлено: 18:07 29.10.2025)
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции
Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого суд Парижа в среду постановил экстрадировать в США, не выглядел удивлённым, когда судья озвучил решение,... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
спорт, россия, париж, франция, даниил касаткин
Баскетбол, Спорт, Россия, Париж, Франция, Даниил Касаткин
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции

Баскетболист Даниил Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции

© Фото : Единая лига ВТБЭкс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Единая лига ВТБ
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого суд Парижа в среду постановил экстрадировать в США, не выглядел удивлённым, когда судья озвучил решение, передаёт корреспондент РИА Новости.
Касаткина доставили на оглашение решения из тюрьмы Френ в парижском регионе, где он находится с 21 июня.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Экс-игрока "Лейкерс" признали виновным в изнасиловании
4 июля, 09:31
С напряжённым лицом он выслушал решение судьи, которое ему синхронно переводили.
Одетый в чёрное, похудевший и с коротко остриженными волосами, Касаткин не выразил удивления данным решением.
Как отметил в беседе с РИА Новости глава консульского отдела посольства РФ в Париже, "он свое уже отплакал". По его словам, "основное все равно будет решаться в Америке".
Теперь Касаткину в течение 10 дней предстоит решить, оспаривать ли решение в кассационном суде и добиваться его повторного рассмотрения, или принять экстрадицию.
Джаред Шоу - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: баскетболисту из США грозит смертная казнь за контрабанду марихуаны
16 мая, 14:44
Шансы на изменение решения невысоки, с учётом того, что французская прокуратура на протяжении всех слушаний игнорировала доводы защиты и трижды отказала спортсмену в освобождении под судебный надзор, сообщили РИА Новости его адвокаты.
Согласно адвокату Фредерику Бело, Касаткину может быть выгоднее принять экстрадицию, чтобы не "терять время" во Франции: по его мнению, суд присяжных в США с большой вероятностью оправдает Касаткина и не поверит в сказку прокуроров о "спортсмене днем и хакере ночью".
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.
Бывший вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Экс-чиновник Федерации тенниса Франции получил десять лет за изнасилование
14 февраля, 12:33
 
БаскетболСпортРоссияПарижФранцияДаниил Касаткин
 
