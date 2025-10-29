https://ria.ru/20251029/kasatkin-2051569499.html
Баскетболист Касаткин не удивился решению суда Парижа об экстрадиции
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого суд Парижа в среду постановил экстрадировать в США, не выглядел удивлённым, когда судья озвучил решение, передаёт корреспондент РИА Новости.
Касаткина доставили на оглашение решения из тюрьмы Френ в парижском регионе, где он находится с 21 июня.
С напряжённым лицом он выслушал решение судьи, которое ему синхронно переводили.
Одетый в чёрное, похудевший и с коротко остриженными волосами, Касаткин не выразил удивления данным решением.
Как отметил в беседе с РИА Новости глава консульского отдела посольства РФ
в Париже
, "он свое уже отплакал". По его словам, "основное все равно будет решаться в Америке".
Теперь Касаткину в течение 10 дней предстоит решить, оспаривать ли решение в кассационном суде и добиваться его повторного рассмотрения, или принять экстрадицию.
Шансы на изменение решения невысоки, с учётом того, что французская прокуратура на протяжении всех слушаний игнорировала доводы защиты и трижды отказала спортсмену в освобождении под судебный надзор, сообщили РИА Новости его адвокаты.
Согласно адвокату Фредерику Бело, Касаткину может быть выгоднее принять экстрадицию, чтобы не "терять время" во Франции
: по его мнению, суд присяжных в США
с большой вероятностью оправдает Касаткина и не поверит в сказку прокуроров о "спортсмене днем и хакере ночью".
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.