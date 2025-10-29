Адвокат Касаткина заявил, что они обсудят оспаривание экстрадиции в США

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело сообщил РИА Новости, что в ближайшее время посетит его в парижской тюрьме, чтобы принять решение об оспаривании экстрадиции в США.

Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

« "Я посещу его в тюрьме, и мы примем решение", - сообщил он, отметив, что оно будет принято в "ближайшие дни или часы".

У защиты есть 10 дней на обжалование приговора в Кассационном суде. Если Касаткин не станет его оспаривать, решение должно будет перейти на одобрение в кабинет премьера и министра юстиции Франции.