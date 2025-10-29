https://ria.ru/20251029/kasatkin-2051550825.html
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат
Десять дней есть у защиты задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, чтобы обжаловать решение о его экстрадиции в США, заявил... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T17:16:00+03:00
баскетбол
в мире
сша
франция
париж
даниил касаткин
сша
франция
париж
в мире, сша, франция, париж, даниил касаткин
Баскетбол, В мире, США, Франция, Париж, Даниил Касаткин
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат
Адвокат Бийемаз: на обжалование решения об экстрадиции Касаткина есть 10 дней
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Десять дней есть у защиты задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, чтобы обжаловать решение о его экстрадиции в США, заявил его адвокат Адриан Бийемаз.
Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
"У защиты есть 10 дней на обжалование приговора в Кассационном суде. Решение об этом должен принять сам Даниил", - заявил он.
Как объяснил адвокат, в случае обжалования решения будет назначено повторное слушание для рассмотрения вопроса экстрадиции.
Если Касаткин не станет его оспаривать, решение должно будет перейти на одобрение в кабинет премьера и министра юстиции Франции. При их одобрении, как ранее заявлял адвокат Касаткина Фредерик Бело, защита может оспорить это в Госсовете Франции.
Если же Касаткин согласится с выдачей в США, то начнется административная процедура экстрадиции, которая может растянуться на месяцы, сообщали его адвокаты. Спортсмен продолжит находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.