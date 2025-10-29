На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Десять дней есть у защиты задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, чтобы обжаловать решение о его экстрадиции в США, заявил его адвокат Адриан Бийемаз.

Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

« "У защиты есть 10 дней на обжалование приговора в Кассационном суде. Решение об этом должен принять сам Даниил", - заявил он.

Как объяснил адвокат, в случае обжалования решения будет назначено повторное слушание для рассмотрения вопроса экстрадиции.

Если Касаткин не станет его оспаривать, решение должно будет перейти на одобрение в кабинет премьера и министра юстиции Франции. При их одобрении, как ранее заявлял адвокат Касаткина Фредерик Бело, защита может оспорить это в Госсовете Франции.

Если же Касаткин согласится с выдачей в США, то начнется административная процедура экстрадиции, которая может растянуться на месяцы, сообщали его адвокаты. Спортсмен продолжит находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.