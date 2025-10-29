Рейтинг@Mail.ru
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:24 29.10.2025 (обновлено: 17:16 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/kasatkin-2051550825.html
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат
Десять дней есть у защиты задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, чтобы обжаловать решение о его экстрадиции в США, заявил... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T17:16:00+03:00
баскетбол
в мире
сша
франция
париж
даниил касаткин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296307_0:343:2045:1493_1920x0_80_0_0_c630d5c0dfcd93ff74de389356d24f85.jpg
/20251029/nevesta-2051548277.html
сша
франция
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296307_0:76:2045:1610_1920x0_80_0_0_82205ca4a9fda681ed4ffaf0ad846f67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, сша, франция, париж, даниил касаткин
Баскетбол, В мире, США, Франция, Париж, Даниил Касаткин
На обжалование экстрадиции Касаткина есть десять дней, заявил адвокат

Адвокат Бийемаз: на обжалование решения об экстрадиции Касаткина есть 10 дней

© РИА Новости / Владимир АстапковичДаниил Касаткин
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать в
Дзен
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Десять дней есть у защиты задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, чтобы обжаловать решение о его экстрадиции в США, заявил его адвокат Адриан Бийемаз.
Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
«
"У защиты есть 10 дней на обжалование приговора в Кассационном суде. Решение об этом должен принять сам Даниил", - заявил он.
Как объяснил адвокат, в случае обжалования решения будет назначено повторное слушание для рассмотрения вопроса экстрадиции.
Если Касаткин не станет его оспаривать, решение должно будет перейти на одобрение в кабинет премьера и министра юстиции Франции. При их одобрении, как ранее заявлял адвокат Касаткина Фредерик Бело, защита может оспорить это в Госсовете Франции.
Если же Касаткин согласится с выдачей в США, то начнется административная процедура экстрадиции, которая может растянуться на месяцы, сообщали его адвокаты. Спортсмен продолжит находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.
Невеста баскетболиста Касаткина с адвокатом в здании суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы
29 октября, 16:19
 
БаскетболВ миреСШАФранцияПарижДаниил Касаткин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала