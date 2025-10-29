Рейтинг@Mail.ru
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 29.10.2025 (обновлено: 08:58 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/karlson-2051355057.html
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме - РИА Новости, 29.10.2025
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме
Западные политики демонстрируют неадекватность, утверждая, что сегодня Крым находится в составе Украины, заявил в интервью RTVI US на YouTube американский... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:53:00+03:00
2025-10-29T08:58:00+03:00
в мире
республика крым
украина
россия
такер карлсон
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_42a318a963f6d26c1ec6524898d31824.jpg
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050229360.html
https://ria.ru/20250926/krym-2044441529.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, украина, россия, такер карлсон, запад
В мире, Республика Крым, Украина, Россия, Такер Карлсон, Запад
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал резкое заявление о Крыме

Такер Карлсон: Запад притворяется, что Крым находится в составе Украины

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Западные политики демонстрируют неадекватность, утверждая, что сегодня Крым находится в составе Украины, заявил в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.
"Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
Также Карлсон отметил, что часто звучащие на Западе, но ничем не подкрепленные заявления о скором обрушении российской экономики делаются лишь для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Киев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За воссоединение проголосовали 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Память об основателе русского кино вернулась благодаря Донбассу и Крыму
26 сентября, 08:00
 
В миреРеспублика КрымУкраинаРоссияТакер КарлсонЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала