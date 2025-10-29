Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 29.10.2025 (обновлено: 04:20 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/karakas-2051356863.html
Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла
Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла - РИА Новости, 29.10.2025
Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла
Российско-венесуэльский бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнёры", который открылся в Каракасе, стал центральным событием экономической... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:16:00+03:00
2025-10-29T04:20:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
россия
дельси родригес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/23/315002325_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_eeb169ec72871bdd6a75ef46dc834fa7.jpg
https://ria.ru/20250313/venesuela-2004653915.html
https://ria.ru/20250805/maduro-2033380621.html
венесуэла
каракас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/23/315002325_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_84bf2586fc7bbc65dc4a675691cab597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, россия, дельси родригес
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Дельси Родригес
Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла

Посольство назвало форум Россия — Венесуэла центральным деловым событием

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Российско-венесуэльский бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнёры", который открылся в Каракасе, стал центральным событием экономической повестки двух стран в 2025 году, сообщили в посольстве РФ в Каракасе.
Каракасе открылся масштабный российско-венесуэльский предпринимательский форум, ставший центральным событием экономической повестки двух стран в 2025 году. Форум собрал более 500 компаний - представителей промышленности, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования, транспорта, туризма и сферы информационных технологий, включая искусственный интеллект и его применение в СМИ", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны
13 марта, 04:44
Согласно сообщению, в программе предусмотрено 15 тематических сессий по 10 ключевым направлениям сотрудничества, включая практические вопросы запуска новых проектов, развитие производственных цепочек и создание условий для устойчивого роста.
"Россия обладает крупнейшими запасами газа, а Венесуэла - крупнейшими запасами нефти. Наши страны невозможно исключить из энергетического рынка, наш вес слишком значителен. Экономическая агрессия и блокада лишь стимулируют наш экономический рост. Нет ни единого шанса, чтобы кто-либо мог встать у нас на пути и противостоять нашему суверенному прогрессу", - заявила на открытии форума исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, назвав партнёрство между Москвой и Каракасом стратегическим.
Сопредседатель Российско-Венесуэльского совета предпринимателей и председатель правления "ЕврофинансМоснарбанк" Сергей Ярош, слова которого также приводит посольство РФ, отметил в ходе своего выступления, что товарооборот между странами растёт, однако "потенциал взаимодействия гораздо выше".
По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, форум демонстрирует прочность и перспективность российско-венесуэльского партнёрства.
"Наши народы уверенно движутся вперёд, укрепляя экономические связи, развивая совместные технологии и создавая новые возможности для будущего. Россия и Венесуэла - союзники, которых объединяют доверие, взаимное уважение и общее видение справедливого многополярного мира", - сказал дипломат.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы
5 августа, 04:38
 
В миреВенесуэлаКаракасРоссияДельси Родригес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала