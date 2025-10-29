Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду

«

"Я вижу парня с огромным соревновательным духом, который хочет побеждать и который хочет решать исход матчей. Я думаю, есть определенные аспекты его игры, которые мне нужно обсудить с ним. Это не нехватка старательности или безразличие. Просто я считаю, что бывают моменты, когда нужно принимать более взвешенные решения. Но в остальном, как и в случае с командой в целом, иногда неправильные действия совершаются по правильным причинам, не так ли? Ты хочешь повлиять на ход матча. Ты хочешь отдать голевую передачу, но иногда такой возможности нет. Я думаю, это главная причина", - цитирует Хайнса The Hockey News.