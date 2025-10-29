Рейтинг@Mail.ru
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Хоккей
 
18:06 29.10.2025
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс заявил, что намерен обсудить с российским нападающим Кириллом Капризовым его РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду

Тренер "Миннесоты" намерен обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс заявил, что намерен обсудить с российским нападающим Кириллом Капризовым его не всегда взвешенные решения на льду.
"Миннесота" потерпела семь поражений в последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ. В двух последних встречах Капризов допустил пять потерь шайбы, три из которых привели к голу в ворота "Уайлд", а еще одна - к результативному удалению. Всего Капризов допустил 18 потерь в 11 встречах.
«
"Я вижу парня с огромным соревновательным духом, который хочет побеждать и который хочет решать исход матчей. Я думаю, есть определенные аспекты его игры, которые мне нужно обсудить с ним. Это не нехватка старательности или безразличие. Просто я считаю, что бывают моменты, когда нужно принимать более взвешенные решения. Но в остальном, как и в случае с командой в целом, иногда неправильные действия совершаются по правильным причинам, не так ли? Ты хочешь повлиять на ход матча. Ты хочешь отдать голевую передачу, но иногда такой возможности нет. Я думаю, это главная причина", - цитирует Хайнса The Hockey News.
Капризову 28 лет. В сентябре россиянин заключил рекордный для НХЛ контракт, по которому он суммарно заработает 136 млн долларов за восемь лет. С 6 голами и 15 очками Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром "Миннесоты" в текущем сезоне.
Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника в матче НХЛ
ХоккейСпортКирилл КапризовМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)Джон Хайнс
 
