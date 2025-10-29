У берегов Камчатки за сутки зафиксировали семь афтершоков

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Семь афтершоков магнитудой до 6 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщает региональный главк МЧС РФ

Сутками ранее у побережья полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 4,3 до 6,0. В населённых пунктах ощущались два подземных толчка силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.