09:25 29.10.2025 (обновлено: 11:00 29.10.2025)
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
в мире, калининград, литва, калининградская область, дмитрий песков, гитанас науседа, евросоюз
В мире, Калининград, Литва, Калининградская область, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой будет объявлением войны против России, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России", — заявил он.
Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне этих заявлений заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.
