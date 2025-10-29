https://ria.ru/20251029/kaliningrad-2051383500.html
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда - РИА Новости, 29.10.2025
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой будет объявлением войны против России, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:25:00+03:00
2025-10-29T09:25:00+03:00
2025-10-29T11:00:00+03:00
в мире
калининград
литва
калининградская область
дмитрий песков
гитанас науседа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg
https://ria.ru/20251029/dyupon-enyan-2051391908.html
https://ria.ru/20251029/bloomberg-2051381232.html
калининград
литва
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_61a1e491fa7d2a556afe1d1cdfdf33ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининград, литва, калининградская область, дмитрий песков, гитанас науседа, евросоюз
В мире, Калининград, Литва, Калининградская область, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа, Евросоюз
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
Политик Мема: ограничение транзита в Калининград Литвой будет объявлением войны