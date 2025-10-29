Тренер объяснил, почему Лантратов и Латышонок не вызываются в сборную

«

"Спада нет ни у одного, ни у другого, - сказал Кафанов, комментируя потерю места в основном составе "Локомотива" и "Зенита" Лантратовым и Латышонком. - Женя сделал одну ошибку в первом матче, в котором "Зенит" одержал победу, Илья добротно играет в Кубке. Есть конкуренция в клубах, где есть по два равноценных сильных вратаря, которые являются основными кандидатами в национальную команду".