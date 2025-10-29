https://ria.ru/20251029/kafanov-2051507711.html
Тренер объяснил, почему Лантратов и Латышонок не вызываются в сборную
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости сказал, что невызов в национальную команду голкиперов московского "Локомотива" и санкт-петербургского "Зенита" Ильи Лантратова и Евгения Латышонка связан не со спадом в их игре, а с проигранной конкуренцией в их клубах.
Лантратов провел за сборную России один матч, Латышонок - два. В конце прошлого сезона первый уступил место основного вратаря в "Локомотиве" Антону Митрюшкину, второй проиграл конкуренцию в "Зените" Денису Адамову в начале текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Спада нет ни у одного, ни у другого, - сказал Кафанов, комментируя потерю места в основном составе "Локомотива" и "Зенита" Лантратовым и Латышонком. - Женя сделал одну ошибку в первом матче, в котором "Зенит" одержал победу, Илья добротно играет в Кубке. Есть конкуренция в клубах, где есть по два равноценных сильных вратаря, которые являются основными кандидатами в национальную команду".
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. В расширенный состав на предстоящие игры вошел 41 футболист, в том числе вратари Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика") и Митрюшкин ("Локомотив").