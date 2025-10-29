Рейтинг@Mail.ru
01:34 29.10.2025
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Руденко: Россия и Япония консультируют о восстановлении прямого авиасообщения

Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил газете "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Идет работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют - пожалуйста, мы не против", - сказал Руденко
Японский политик Минору Кихара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
