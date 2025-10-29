Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернулась к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов, сообщила армейская пресс-служба.

"В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.