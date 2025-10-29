https://ria.ru/20251029/izrail-2051409980.html
Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе
Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе - РИА Новости, 29.10.2025
Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернулась к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов, сообщила... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:13:00+03:00
2025-10-29T11:13:00+03:00
2025-10-29T11:13:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_0:268:2666:1767_1920x0_80_0_0_0254944368eddd0ea6212057be0a96e9.jpg
https://ria.ru/20251028/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480160_141:0:2510:1777_1920x0_80_0_0_ed7071159ddbd5afe10a727633870a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе
Армия Израиля вернулась к режиму прекращения огня в Газе после ночных атак
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернулась к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов, сообщила армейская пресс-служба.
"В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что ликвидировали 30 палестинских радикалов, занимавших командные должности в вооруженных группировках палестинского анклава.