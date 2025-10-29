Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт углеводородов увеличились на треть за три года, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.

Джорджа Мелони три года назад стала первой в истории Италии женщиной-премьером. Выход страны из "драмы энергетического кризиса" и диверсификация поставок сырья - это один из приоритетов, обозначенных ею в предвыборной программе. Мелони также заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках.

Однако пока предвыборные обещания реализовать не удалось. Импорт углеводородов в январе-августе текущего года увеличился на 31,4% по сравнению с показателем тремя годами ранее, достигнув 38,5 миллиарда евро.

Главным образом расходы выросли из-за переориентации закупок с российского газа на топливо из других стран. Если в 2021 году около 41% импорта природного газа Италии поступало из России , то в сентябре 2025 года показатель снизился до менее чем 2%. Сейчас большая часть газовых потребностей итальянской экономики покрывается за счет сжиженного природного газа из США Катара и стран Северной Африки

При этом отказ от российского газа привел к резкому увеличению тарифов. Так, стоимость электричества для итальянских домохозяйств по состоянию на июнь текущего года составляла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного на конец 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня.

В целом внешняя торговля Италии в настоящее время стагнирует. Экспорт за три года увеличился только на 1,49%: если в третьем квартале 2022 года он составлял 147,9 миллиарда евро, то во втором квартале 2025 года - 149 миллиардов. При этом первые два квартала после прихода Мелони к власти он показывал стабильно высокие темпы роста - на 6% в среднем за квартал, а затем, наоборот, стал сокращаться - на 0,2% за три месяца.