Рейтинг@Mail.ru
Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/istoriya-2051345239.html
Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма
Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма - РИА Новости, 29.10.2025
Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма
Эвакуация белогвардейской армии из Крыма во главе с генералом Петром Врангелем в XX веке было драматичной частью российской истории, но не стало трагедией,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T00:12:00+03:00
2025-10-29T00:12:00+03:00
республика крым
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891267991_0:150:3088:1887_1920x0_80_0_0_eb4ae6ef8904b92888fc625fc094f2f1.jpg
https://ria.ru/20250905/istorik-2039801727.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891267991_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_30e2223ffe8faf004077dec39a514112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество, история
Республика Крым, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество, история
Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма

Мягков: исход белой армии в 1920-х годах из Крыма не был трагедией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаучный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Эвакуация белогвардейской армии из Крыма во главе с генералом Петром Врангелем в XX веке было драматичной частью российской истории, но не стало трагедией, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Исход белой армии из Крыма во главе с Врангелем начался 29 октября 1920 года. Около 150 тысяч человек покинули тогда Россию.
"Не только эвакуация из Крыма, но и вообще эмиграция русских, российских людей из России в ходе гражданской войны и после гражданской войны, она составляла … драматическую историю всей нашей страны… Здесь была, конечно, драма, но сказать, что это была трагедия – я бы не стал", - отметил Мягков.
Он добавил, что эвакуировались белые офицеры, их семьи, были те, кто запятнал себя военными преступлениями в ходе гражданской войны.
Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Историк рассказал, почему Япония напала на Россию в начале XX века
5 сентября, 00:36
 
Республика КрымРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Обществоистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала