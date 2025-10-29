Рейтинг@Mail.ru
Исследование: Билайн признали самым безопасным оператором
15:05 29.10.2025
Исследование: Билайн признали самым безопасным оператором
Исследование: Билайн признали самым безопасным оператором - РИА Новости, 29.10.2025
Исследование: Билайн признали самым безопасным оператором
Согласно исследованию ComNews Research (КомНьюс исследование), Билайн снова признали самым безопасным, сообщает пресс-служба оператора.
Исследование: Билайн признали самым безопасным оператором

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Согласно исследованию ComNews Research (КомНьюс исследование), Билайн снова признали самым безопасным, сообщает пресс-служба оператора.
Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором Билайн заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 процентных пункта.
В рамках исследования "Информационная безопасность абонентов сотовой связи" среди четырех крупнейших российских операторов мобильной связи оценивались устройство и функциональность антифрод-систем, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС "Антифрод" и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством.
Билайн признали самым безопасным по совокупности параметров, которую составили:
  • собственная антифрод-платформа и наиболее широкое предложение услуг "облачной верификации" другим операторам;
  • разнообразие и сбалансированность предложения услуг безопасности — от защиты по телефону и в мессенджерах до компенсаций клиентам, которые все же стали жертвами мошенников;
  • сильные механизмы защиты от методов социальной инженерии — в частности ИИ-аналитика и прерывание звонка при поступлении СМС-кода, которое у одного Билайна из всех операторов работает в том числе для звонков в мессенджерах;
  • наличие группы быстрого реагирования для максимально оперативной помощи;
  • количество банков с налаженным обменом информацией и интеграций со службами поддержки.
Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году Билайн также был признан самым безопасным.
"Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать. Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением", — приводит пресс-служба слова генерального директора Билайна Сергея Анохина.
Он добавил, что работа ведется сразу в множестве направлений, они рады видеть результаты. Планируется и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором.
