Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях "Посейдона"
Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях "Посейдона" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях "Посейдона"
Президент России Владимир Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
2025-10-29T17:30:00+03:00
2025-10-29T17:30:00+03:00
2025-10-29T17:31:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях "Посейдона"
