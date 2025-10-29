Рейтинг@Mail.ru
Иран не занимается активным обогащением урана, заявил Гросси - РИА Новости, 29.10.2025
22:04 29.10.2025
Иран не занимается активным обогащением урана, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран в настоящее время не занимается активным обогащением урана и не создает ядерное оружие. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ООН, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран в настоящее время не занимается активным обогащением урана и не создает ядерное оружие.
"Это правда: Иран не создаёт ядерное оружие", - сказал Гросси журналистам.
Отвечая на вопрос о том, что спутниковые снимки не показывают ускорения обогащения урана на иранских объектах, Гросси ответил утвердительно.
"Да, да, именно так, и его действительно нет", - сказал глава МАГАТЭ.
