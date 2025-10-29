https://ria.ru/20251029/iran-2051657159.html
Иран не занимается активным обогащением урана, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран в настоящее время не занимается активным обогащением урана и не создает ядерное оружие. РИА Новости, 29.10.2025
иран
