https://ria.ru/20251029/iran-2051653975.html
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси - РИА Новости, 29.10.2025
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
Директор МАГАТЭ заявил, что у агентства нет и не было каких-либо данных о разработке Ираном ядерного оружия. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:46:00+03:00
2025-10-29T21:46:00+03:00
2025-10-29T21:46:00+03:00
в мире
иран
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:309:2047:1460_1920x0_80_0_0_fd52d5e5e7371d7c154226d5a66b534d.jpg
https://ria.ru/20251029/iran-2051653447.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:326:2047:1861_1920x0_80_0_0_b6747e2045d4cbeeb454b4e710a24329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
Гросси: у МАГАТЭ нет и не было данных о разработке Ираном ядерного оружия