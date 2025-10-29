Рейтинг@Mail.ru
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/iran-2051653975.html
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси - РИА Новости, 29.10.2025
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
Директор МАГАТЭ заявил, что у агентства нет и не было каких-либо данных о разработке Ираном ядерного оружия. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:46:00+03:00
2025-10-29T21:46:00+03:00
в мире
иран
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:309:2047:1460_1920x0_80_0_0_fd52d5e5e7371d7c154226d5a66b534d.jpg
https://ria.ru/20251029/iran-2051653447.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:326:2047:1861_1920x0_80_0_0_b6747e2045d4cbeeb454b4e710a24329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, магатэ
В мире, Иран, МАГАТЭ
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси

Гросси: у МАГАТЭ нет и не было данных о разработке Ираном ядерного оружия

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 29 окт – РИА Новости. Директор МАГАТЭ заявил, что у агентства нет и не было каких-либо данных о разработке Ираном ядерного оружия.
"Вы спросили, есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие. Нет, это не так, и их не было", – сказал Гросси в ходе брифинга для журналистов.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
Вчера, 21:41
 
В миреИранМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала