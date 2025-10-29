https://ria.ru/20251029/iran-2051653447.html
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО - РИА Новости, 29.10.2025
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран подтвердил готовность оставаться в рамках режима нераспространения ядерного оружия, несмотря на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:41:00+03:00
2025-10-29T21:41:00+03:00
2025-10-29T21:41:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:104:2730:1641_1920x0_80_0_0_4a92368f0e9f5c558c5a96eedd0dc31e.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050139376.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0e78be6a6d0942fffab9a5c7fab7312b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
Гросси: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО