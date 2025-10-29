Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/iran-2051653447.html
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО - РИА Новости, 29.10.2025
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран подтвердил готовность оставаться в рамках режима нераспространения ядерного оружия, несмотря на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:41:00+03:00
2025-10-29T21:41:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:104:2730:1641_1920x0_80_0_0_4a92368f0e9f5c558c5a96eedd0dc31e.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050139376.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0e78be6a6d0942fffab9a5c7fab7312b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО

Гросси: Иран подтвердил готовность следовать режиму нераспространения ЯО

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран подтвердил готовность оставаться в рамках режима нераспространения ядерного оружия, несмотря на восстановление международных санкций против страны.
"Это снова случай, когда был активирован так называемый механизм snapback. Иран ответил, заявив, что намерен рассмотреть сотрудничество с нами. Однако я должен отметить, что они вновь подтвердили свою готовность и убеждённость оставаться в рамках режима нераспространения", - сказал Гросси журналистам.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС
23 октября, 17:20
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала