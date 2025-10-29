https://ria.ru/20251029/indianapolis-2051347190.html
Из зоопарка Индианаполиса украли двух редких черепах
Из зоопарка Индианаполиса украли двух редких черепах - РИА Новости, 29.10.2025
Из зоопарка Индианаполиса украли двух редких черепах
Двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения, похитили из зоопарка Индианаполиса, сообщила полиция американского штата Индиана. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения, похитили из зоопарка Индианаполиса, сообщила полиция американского штата Индиана.
По данным полиции, черепахи были украдены из зоопарка в начале месяца.
"Оба вида, северная паучья черепаха и египетская черепаха, в настоящее время занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении полиции.