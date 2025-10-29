Из зоопарка Индианаполиса украли двух редких черепах

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения, похитили из зоопарка Индианаполиса, сообщила полиция американского штата Индиана.

По данным полиции, черепахи были украдены из зоопарка в начале месяца.