Из зоопарка Индианаполиса украли двух редких черепах

00:49 29.10.2025 (обновлено: 00:50 29.10.2025)
Двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения, похитили из зоопарка Индианаполиса, сообщила полиция американского штата Индиана. РИА Новости, 29.10.2025
В США похитили двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двух черепах, чьи виды находятся под угрозой исчезновения, похитили из зоопарка Индианаполиса, сообщила полиция американского штата Индиана.
По данным полиции, черепахи были украдены из зоопарка в начале месяца.
"Оба вида, северная паучья черепаха и египетская черепаха, в настоящее время занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении полиции.
Пропавший кенгуренок Крош - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Ярославле из зоопарка украли кенгуренка Кроша
30 сентября 2024, 18:36
 
Индианаполис Индиана США В мире
 
 
