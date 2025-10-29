Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Воспитанники детского сада "Антошка" в Белгороде сшили мягкие игрушки и отправили их бойцам СВО в рамках акции "Подари тепло солдату", рассказала РИА Новости заведующая детсада Ольга Лавошник.

По ее словам, в детском саду уже сложилась традиция поддерживать военнослужащих. В сентябре маленькие волонтеры испекли и передали сладкие печенья "Чебурашки", получив в ответ благодарность и видеопривет с фронта.

"На этой неделе прошла акция "Подари тепло солдату". Родители и педагоги собрали теплые носки, шоколадки, а дети подготовительной группы нарисовали рисунки. Чтобы согреть сердце солдата, наши девочки и мальчики сшили своими руками мягкие игрушки. Воспитатель Наталья Витальевна помогла сделать выкройки, а шить наши дети умеют самостоятельно, зверушки и куколки получились яркие и очаровательные", - поделилась Лавошник.