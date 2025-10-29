https://ria.ru/20251029/igrushki-2051574953.html
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
белгород
белгород
БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Воспитанники детского сада "Антошка" в Белгороде сшили мягкие игрушки и отправили их бойцам СВО в рамках акции "Подари тепло солдату", рассказала РИА Новости заведующая детсада Ольга Лавошник.
По ее словам, в детском саду уже сложилась традиция поддерживать военнослужащих. В сентябре маленькие волонтеры испекли и передали сладкие печенья "Чебурашки", получив в ответ благодарность и видеопривет с фронта.
"На этой неделе прошла акция "Подари тепло солдату". Родители и педагоги собрали теплые носки, шоколадки, а дети подготовительной группы нарисовали рисунки. Чтобы согреть сердце солдата, наши девочки и мальчики сшили своими руками мягкие игрушки. Воспитатель Наталья Витальевна помогла сделать выкройки, а шить наши дети умеют самостоятельно, зверушки и куколки получились яркие и очаровательные", - поделилась Лавошник.
По мнению заведующей, такой подарок от ребенка из Белгорода поможет солдату улыбнуться и вспомнить свою семью, родных и любимых. Один из подарков — куколка, которую девочка сопроводила запиской: "Храни малыша".