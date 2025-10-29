Рейтинг@Mail.ru
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
17:19 29.10.2025
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО
Воспитанники детского сада "Антошка" в Белгороде сшили мягкие игрушки и отправили их бойцам СВО в рамках акции "Подари тепло солдату", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
белгород
белгород
белгород
Надежные люди, Белгород
Детсадовцы из Белгорода сшили игрушки для бойцов СВО

Воспитанники детского сада в Белгороде сшили мягкие игрушки для бойцов СВО

© Фото : предоставила воспитатель детского сада "Антошка" г. Белгород Наталья ХорошеваВоспитанники детского сада "Антошка" подготовили подарки для солдат
Воспитанники детского сада Антошка подготовили подарки для солдат - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : предоставила воспитатель детского сада "Антошка" г. Белгород Наталья Хорошева
БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Воспитанники детского сада "Антошка" в Белгороде сшили мягкие игрушки и отправили их бойцам СВО в рамках акции "Подари тепло солдату", рассказала РИА Новости заведующая детсада Ольга Лавошник.
По ее словам, в детском саду уже сложилась традиция поддерживать военнослужащих. В сентябре маленькие волонтеры испекли и передали сладкие печенья "Чебурашки", получив в ответ благодарность и видеопривет с фронта.
"На этой неделе прошла акция "Подари тепло солдату". Родители и педагоги собрали теплые носки, шоколадки, а дети подготовительной группы нарисовали рисунки. Чтобы согреть сердце солдата, наши девочки и мальчики сшили своими руками мягкие игрушки. Воспитатель Наталья Витальевна помогла сделать выкройки, а шить наши дети умеют самостоятельно, зверушки и куколки получились яркие и очаровательные", - поделилась Лавошник.
По мнению заведующей, такой подарок от ребенка из Белгорода поможет солдату улыбнуться и вспомнить свою семью, родных и любимых. Один из подарков — куколка, которую девочка сопроводила запиской: "Храни малыша".
