В Хмельницком после взрыва в доме из-под завалов достали тела двух человек

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Тела двух человек достали из-под завалов в Хмельницком на Украине после взрыва, предположительно, газа в многоэтажном жилом доме, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
Украинское издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что в многоэтажном жилом доме в Хмельницком произошел взрыв газа, разрушены три этажа. Позднее украинская государственная служба по ЧС сообщила, что в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок.
"В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва", - написал Тюрин в своем Telegram-канале.
