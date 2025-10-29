Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницком после взрыва в доме из-под завалов достали тела двух человек - РИА Новости, 29.10.2025
08:50 29.10.2025 (обновлено: 08:52 29.10.2025)
В Хмельницком после взрыва в доме из-под завалов достали тела двух человек
В Хмельницком после взрыва в доме из-под завалов достали тела двух человек
В Хмельницком после взрыва в доме из-под завалов достали тела двух человек

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Тела двух человек достали из-под завалов в Хмельницком на Украине после взрыва, предположительно, газа в многоэтажном жилом доме, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
Украинское издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что в многоэтажном жилом доме в Хмельницком произошел взрыв газа, разрушены три этажа. Позднее украинская государственная служба по ЧС сообщила, что в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок.
"В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва", - написал Тюрин в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции Украины на месте подрыва гаранты на рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты
3 апреля, 17:03
 
В миреХмельницкий (город)УкраинаСтрана.ua
 
 
