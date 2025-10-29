Рейтинг@Mail.ru
Балицкий принес извинения за слова о жителях Курской области
00:44 29.10.2025 (обновлено: 02:07 29.10.2025)
Балицкий принес извинения за слова о жителях Курской области
Балицкий принес извинения за слова о жителях Курской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области.
курская область
запорожская область
украина
евгений балицкий
александр хинштейн
общество
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
курская область, запорожская область, украина, евгений балицкий, александр хинштейн
Курская область, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Общество
Балицкий принес извинения за слова о жителях Курской области

Губернатор Запорожской области Балицкий извинился перед жителями Курской области

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области.
Ранее он заявил, что они якобы не защитили свой регион. Глава Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, назвал эти слова неприемлемыми и выразил надежду, что его коллега признает ошибку и извинится.
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
Позже Балицкий пояснил, что имел ввиду не жителей Курской области, а говорил о бывших властях региона из-за обвинений в хищении средств, выделенных на фортификационные сооружения на границе с Украиной.
"Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет", — написал Балицкий в Telegram-канале.
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
21 октября, 22:53
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
21 октября, 22:53
 
Курская областьЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийАлександр ХинштейнОбщество
 
 
