Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова
18:29 29.10.2025
Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова
Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова
общество
реутов
московская область (подмосковье)
реутов
московская область (подмосковье)
общество, реутов, московская область (подмосковье)
Общество, Реутов, Московская область (Подмосковье)
Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова

Свыше 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова за неделю

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 50 жителей наукограда в Реутове, принявшие участие в акции "Доброе дело" с 20 по 26 октября, собрали более 350 килограмм гуманитарного груза, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Финальным аккордом стало мероприятие "СВОим героям" в Музейно-выставочном центре Реутова.
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют
Вчера, 18:27
"Здесь для всех желающих были проведены мастер-классы по созданию памятных и полезных сувениров для бойцов. Участники акции с усердием изготавливали "сладкие открытки", которые включают в себя не только теплые пожелания, но и небольшие угощения — чай и конфеты", — говорится в сообщении.
Также волонтеры и все желающие могли своими руками смастерить тактические брелоки из паракорда. Особое внимание было уделено созданию символичных подарков: реутовчане вышили красные сердца на перчатках.
"В рамках акции губернатора Московской области "Доброе дело" волонтеры Подмосковья города Реутов провели важное мероприятие — создание сувениров для бойцов специальной военной операции, которым так необходимо знать, что дома их ждет тепло и забота", — поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии координатор реутовского штаба "Волонтеры Подмосковья" Софья Шинкарева, ее слова приводит пресс-служба.
Все сувениры, в ближайшее время будут собраны, упакованы и централизованно отправлены в зону проведения СВО, чтобы передать военнослужащим весточку из дома.
Сквер на улице Октября в Реутове полностью благоустроят к лету 2026 года
Вчера, 18:25
 
Общество
 
 
