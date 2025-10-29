https://ria.ru/20251029/gruz-2051615027.html
Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова
Более 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова
Свыше 350 килограмм гуманитарного груза собрали жители Реутова за неделю
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 50 жителей наукограда в Реутове, принявшие участие в акции "Доброе дело" с 20 по 26 октября, собрали более 350 килограмм гуманитарного груза, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Финальным аккордом стало мероприятие "СВОим героям" в Музейно-выставочном центре Реутова.
"Здесь для всех желающих были проведены мастер-классы по созданию памятных и полезных сувениров для бойцов. Участники акции с усердием изготавливали "сладкие открытки", которые включают в себя не только теплые пожелания, но и небольшие угощения — чай и конфеты", — говорится в сообщении.
Также волонтеры и все желающие могли своими руками смастерить тактические брелоки из паракорда. Особое внимание было уделено созданию символичных подарков: реутовчане вышили красные сердца на перчатках.
"В рамках акции губернатора Московской области "Доброе дело" волонтеры Подмосковья города Реутов провели важное мероприятие — создание сувениров для бойцов специальной военной операции, которым так необходимо знать, что дома их ждет тепло и забота", — поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии координатор реутовского штаба "Волонтеры Подмосковья" Софья Шинкарева, ее слова приводит пресс-служба.
Все сувениры, в ближайшее время будут собраны, упакованы и централизованно отправлены в зону проведения СВО, чтобы передать военнослужащим весточку из дома.