Дмитриев заявил, что монополия "Википедии" рушится

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что монополия онлайн-энциклопедии "Википедия" рушится на фоне запуска компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска "Грокипедии".
Во вторник компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
"Монополия "Википедии" рушится. Замечательный день для правды!" - написал Дмитриев в социальной сети X.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом". Тридцатого сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе.
Позднее он уточнил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
