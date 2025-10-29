Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что монополия "Википедии" рушится - РИА Новости, 29.10.2025
02:52 29.10.2025
Дмитриев заявил, что монополия "Википедии" рушится
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:52:00+03:00
2025-10-29T02:52:00+03:00
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что монополия онлайн-энциклопедии "Википедия" рушится на фоне запуска компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска "Грокипедии".
Во вторник компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Грокипедия" учитывает исторические предпосылки начала СВО
Вчера, 07:56
"Монополия "Википедии" рушится. Замечательный день для правды!" - написал Дмитриев в социальной сети X.
Также Дмитриев добавил, что в "Грокипедию" пользователи, возможно, смогут добавлять информацию о фальсификациях о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом". Тридцатого сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе.
Позднее он уточнил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Маск хочет создать коллекцию всех знаний, накопленных человечеством
Вчера, 16:01
 
