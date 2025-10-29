Рейтинг@Mail.ru
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/grokipedija-2051360451.html
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира - РИА Новости, 29.10.2025
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира
Искусственно-интеллектуальная энциклопедия "Грокипедия", созданная компанией Илона Маска xAI, опубликовала статью, в которой утверждается, что отказ Владимира... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:03:00+03:00
2025-10-29T04:03:00+03:00
в мире
украина
киев
стамбул
владимир зеленский
джон миршаймер
давид арахамия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
https://ria.ru/20251029/grokipedija-2051357054.html
https://ria.ru/20251028/grokipedija-2051088723.html
https://ria.ru/20251029/grokipediya-2051354689.html
украина
киев
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, стамбул, владимир зеленский, джон миршаймер, давид арахамия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Стамбул, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Давид Арахамия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира

"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира и затягивание конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственно-интеллектуальная энциклопедия "Грокипедия", созданная компанией Илона Маска xAI, опубликовала статью, в которой утверждается, что отказ Владимира Зеленского от возможного мирного соглашения с Россией в 2022 году превратил "потенциально локализуемый конфликт в затяжное противостояние", выяснило агентство РИА Новости.
В статье говорится, что стремление Зеленского вернуть Украине границы 1991 года названо "недостижимой целью", которая лишь продлила конфликт и усилила усталость от поддержки Киева в США и Европе.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
03:20
Решающим моментом, согласно "Грокипедии", стал отказ Зеленского от урегулирования во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года, что "загнало Украину в изнуряющую войну против демографически и промышленно более сильного противника".
"Грокипедия" также ссылается на мнение американского политолога Джона Миршаймера, согласно которому такая стратегия оказалась контрпродуктивной и лишь усилила страдания граждан и военных.
В "Грокипедии" также отмечается, что внешнеполитические решения Зеленского вызвали рост внутреннего недовольства. По данным статьи, протесты 2025 года показали, что доверие к власти заметно снизилось - прежде всего из-за коррупционных скандалов и массовой мобилизации.
Кроме того, отмена Зеленским закона, ограничивавшего независимость антикоррупционных ведомств, описывается как уступка общественному давлению. При этом подчеркивается, что само принятие этого закона изначально рассматривалось как попытка сосредоточить больше власти в своих руках на фоне бюджетных проблем.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Грокипедия" учитывает исторические предпосылки начала СВО
Вчера, 07:56
Также упоминаются "меньшие, но регулярные акции недовольства", связанные с военной мобилизацией и общей усталостью от конфликта в украинских городах.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Верховная Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Дмитриев заявил, что монополия "Википедии" рушится
02:52
 
В миреУкраинаКиевСтамбулВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерДавид АрахамияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала