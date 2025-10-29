"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственно-интеллектуальная энциклопедия "Грокипедия", созданная компанией Илона Маска xAI, опубликовала статью, в которой утверждается, что отказ Владимира Зеленского от возможного мирного соглашения с Россией в 2022 году превратил "потенциально локализуемый конфликт в затяжное противостояние", выяснило агентство РИА Новости.

США и Европе. В статье говорится, что стремление Зеленского вернуть Украине границы 1991 года названо "недостижимой целью", которая лишь продлила конфликт и усилила усталость от поддержки Киева

Решающим моментом, согласно "Грокипедии", стал отказ Зеленского от урегулирования во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года, что "загнало Украину в изнуряющую войну против демографически и промышленно более сильного противника".

"Грокипедия" также ссылается на мнение американского политолога Джона Миршаймера , согласно которому такая стратегия оказалась контрпродуктивной и лишь усилила страдания граждан и военных.

В "Грокипедии" также отмечается, что внешнеполитические решения Зеленского вызвали рост внутреннего недовольства. По данным статьи, протесты 2025 года показали, что доверие к власти заметно снизилось - прежде всего из-за коррупционных скандалов и массовой мобилизации.

Кроме того, отмена Зеленским закона, ограничивавшего независимость антикоррупционных ведомств, описывается как уступка общественному давлению. При этом подчеркивается, что само принятие этого закона изначально рассматривалось как попытка сосредоточить больше власти в своих руках на фоне бюджетных проблем.

Также упоминаются "меньшие, но регулярные акции недовольства", связанные с военной мобилизацией и общей усталостью от конфликта в украинских городах.

В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".