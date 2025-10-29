Рейтинг@Mail.ru
Умер актер дубляжа Андрей Гриневич - РИА Новости, 29.10.2025
Культура
 
17:09 29.10.2025
Умер актер дубляжа Андрей Гриневич
Умер актер дубляжа Андрей Гриневич
Умер актер дубляжа Андрей Гриневич

© Фото : соцсети актераАктер дубляжа Андрей Гриневич
Актер дубляжа Андрей Гриневич. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актер дубляжа Андрей Гриневич, подаривший свой голос голливудским актерам Брюсу Уиллису, Шону Коннери, а также Владимиру Шевелькову в фильме "Гардемарины, вперед!", умер в возрасте 69 лет, сообщил его коллега, актер озвучки Ислам Ганджаев.
"Сегодня не стало Андрея Гриневича. Потрясающего артиста, режиссера и моего наставника, который оказал на меня сильное влияние и сделал меня тем, кем я являюсь сейчас", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В профессиональном сообществе "Русский дубляж" отметили, что Гриневич тяжело болел последние месяцы и уже не работал в качестве актера дубляжа, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссёр.
Андрей Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов"), Дэнниса Куэйда ("Внутреннее пространство", "Свободные люди"), Мэла Гибсона ("Сила стихии", "Бандит"), Джеффри Дина Моргана ("Убийства по открыткам", "Девятка"), Антонио Бандераса ("Филадельфия"), Эйдана Куинна ("Франкенштейн", "Легенды осени"), Владимира Шевелькова ("Гардемарины, вперед!") и многих-многих-многих других.
Как режиссёр дубляжа он работал над такими проектами как "Телефонная губка", "Военный ныряльщик", "Легенды осени", "Дом большой мамочки", сериалами "Терапия", "Платонические отношения", многими сезонами "Губки Боба", "Покемонов" и "Щенячьего патруля".
 
