В Думе одобрили налоговый вычет для организаций, поддерживающих спортшколы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об инвестиционном вычете по налогу на прибыль для организаций, оказывающих поддержку спортшколам и центрам раннего физического развития детей - на рассмотрение Думы его планируется вынести 11 ноября.

Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с заместителем председателя Госдумы Викторией Абрамченко и первым вице-спикером Александром Жуковым. Он направлен на стимулирование внебюджетных инвестиций в сферу образования.

Законопроект предусматривает предоставление на основании закона субъекта РФ права на инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передают имущество государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта.

« "Речь идет о спортивных школах, центрах раннего физического развития детей, а также учреждениях дополнительного образования", - пояснила на заседании бюджетного комитета Абрамченко.

Вычет предлагается предоставлять в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости переданного имущества (включая денежные средства). Причем у региональных властей, по документу, будет право своими законами вводить такую меру налогового стимулирования, а также определять особенности и условия применения налогового вычета, отметила зампред Госдумы.

В настоящее время аналогичный вычет предоставляется в отношении организаций, оказывающих помощь в виде передачи имущества или денежных средств образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, то есть детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам.

"В законопроекте мы предлагаем расширить этот перечень на спортивные школы, в которых на сегодняшний день обучается более 2,5 миллионов детей. И мы считаем несправедливым, что в данный перечень не попали учреждения, обеспечивающие спортивную подготовку, прививающую нашим детям любовь к спорту и здоровому образу жизни", - заявила Абрамченко.