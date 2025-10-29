В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.