https://ria.ru/20251029/gosduma-2051351459.html
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:57:00+03:00
2025-10-29T01:57:00+03:00
2025-10-29T01:57:00+03:00
сергей колунов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:521:2385:1863_1920x0_80_0_0_83cb9bdb86a86a6a16c98efc8dd79ff7.jpg
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:298:2385:2087_1920x0_80_0_0_fb4c2a2713fff2ac35882988adb69108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей колунов, госдума рф, общество
Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
Колунов: за курение на общих балконах россиянам грозит штраф от 500 рублей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено. Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд", а "улица". Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей", - сказал Колунов
.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время также запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.