Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/gosduma-2051351459.html
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах
Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:57:00+03:00
2025-10-29T01:57:00+03:00
сергей колунов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:521:2385:1863_1920x0_80_0_0_83cb9bdb86a86a6a16c98efc8dd79ff7.jpg
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:298:2385:2087_1920x0_80_0_0_fb4c2a2713fff2ac35882988adb69108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей колунов, госдума рф, общество
Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих балконах

Колунов: за курение на общих балконах россиянам грозит штраф от 500 рублей

© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / PiLensPhoto
Запрет курения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено. Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд", а "улица". Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей", - сказал Колунов.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время также запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
12 июля, 03:18
 
Сергей КолуновГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала